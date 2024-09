- Os criminosos roubaram veículos mais caros do que o registrado no ano anterior

Ladrões de automóveis em Baixa Saxônia e Bremen roubaram mais veículos caros no ano passado do que no ano anterior. Essas informações foram reveladas pela Associação Alemã de Seguros (GDV). De acordo com a associação, 960 veículos segurados foram roubados em Baixa Saxônia, resultando em um prejuízo econômico de cerca de 22 milhões de euros. "As empresas de seguros desembolsaram mais de 22.800 euros por cada furto, um aumento de cerca de 14% em comparação ao ano anterior", eles declararam.

Em uma análise nacional, Baixa Saxônia surge como uma das regiões mais seguras para proprietários de veículos. De acordo com o relatório de furto de veículos do GDV, o estado possui apenas dois furtos para cada 10.000 veículos segurados, enquanto a média nacional é de quatro. No entanto, o valor em Hannover, a capital do estado, é maior, com seis furtos para cada 10.000 veículos segurados.

No menor estado de Bremen, 110 veículos segurados foram roubados no ano passado, resultando em um prejuízo econômico de mais de 2,2 milhões de euros. As empresas de seguros pagaram uma média de mais de 20.400 euros por cada furto, um aumento de cerca de 52% em comparação ao ano anterior. A taxa de furto de Bremen de quatro para cada 10.000 veículos corresponde à média nacional.

