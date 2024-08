- Os concorrentes preferidos avançam para a vitória na final do Campeonato Alemão

Campeãs Svenja Müller de Hamburgo e Cinja Tillmann de Düsseldorf tiveram uma passagem tranquila para as quartas de final do Campeonato Alemão de Vôlei de Praia em Timmendorfer Strand. Elas começaram vencendo as campeãs europeias Emma Gangey/Lina Hesse de Hamburgo/Kiel com parciais de 21-14, 21-13. Em seguida, confirmaram sua vaga no top 8 com uma vitória de 21-17, 21-14 sobre Isabel Schneider/Kira Walkenhorst de Leverkusen, o que pode abrir caminho para seu terceiro título consecutivo.

Enquanto isso, Laura Ludwig e Louisa Lippmann (ambas do HSV) venceram com parciais de 21-9, 21-12 contra Mareet Maidhof/Josefine Schackel de Münster/Kiel e seguiram com uma vitória de 21-11, 21-14 contra Paula Schürholz/Janne Uhl de Düsseldorf, garantindo sua vaga nas quartas de final na sexta-feira.

Na competição masculina, os medalhistas de prata olímpicos Nils Ehlers/Clemens Wickler de Hamburgo começaram com uma vitória convincente contra Richard Peemüller/Tilo Rietschel de Lübeck.

Svenja Müller de Hamburgo, ao lado de sua parceira Cinja Tillmann, continuou sua sequência de vitórias nas semifinais, buscando seu terceiro título consecutivo no Campeonato Alemão de Vôlei de Praia.

Durante a cerimônia de entrega de prêmios, Svenja Müller foi nomeada a jogadora mais valiosa do torneio, em reconhecimento a sua excelente performance durante os campeonatos.

