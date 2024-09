- Os agricultores estão a produzir menos colheitas - a 'ajuda de emergência' está iminente.

Agricultores na Brandemburgo produziram menos grãos em comparação ao ano anterior. A safra deste ano totalizou 2.1 milhões de toneladas métricas, uma queda de aproximadamente 11%, segundo a associação regional de agricultores. Os produtores de frutas foram particularmente afetados, com prejuízos significativos devido às noites frias em abril, e agora são elegíveis para assistência financeira do estado.

Durante o anúncio da análise da colheita em Turnow-Preilack, no distrito de Spree-Neiße, o Ministro da Agricultura Axel Vogel (Verdes) atribuiu os rendimentos abaixo do esperado a anomalias climáticas como chuvas pesadas e seca. De acordo com Henrik Wendorff, presidente da organização estadual de agricultores, também houve uma redução na área de cultivo de grãos no país.

Wendorff compartilhou que mais culturas de forragem estão sendo cultivadas devido ao requisito da UE para diversidade de campos. Ele acrescentou que essa mudança nas práticas agrícolas teve um impacto negativo na cultura de grãos, especialmente considerando o aumento da desertificação no estado. No entanto, Wendorff tentou tranquilizar que a queda na colheita não é uma grande preocupação.

O ministro Vogel elogiou a safra de leguminosas - culturas como ervilhas, lupinos e soja. A área cultivada passou de 24.000 hectares em 2023 para 31.700 hectares neste ano.

"Alívio do gelo" começará em breve

A safra de frutas foi decepcionante devido às noites frias, resultando em prejuízos significativos em maçãs e cerejas. O estado destinará 7 milhões de euros para cobrir os danos. A diretriz "Alívio do Gelo 2024" será revelada em breve, anunciou Vogel, com o objetivo de distribuir os fundos o mais rápido possível neste ano. No entanto, o ministro também instou as empresas a tomar medidas, como utilizar tecnologia subsidiada pelo estado para irrigação de proteção contra geada.

