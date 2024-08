- Os agricultores esperam uma colheita abundante e deliciosa de maçãs nesta estação.

Uma profusão de opções deliciosas aguarda. Observadores de pomar em torno do Lago de Constança esperam um ano estelar, com safras substanciais e qualidade superior. O setor espera excedentes de colheita acima de 247.000 toneladas, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados da associação Obstregion Bodensee. Características notáveis dos frutos, como tamanho generoso, firmeza admirável e proporções equilibradas de açúcar e ácido, foram observadas durante a estreia oficial em Uhldingen-Mühlhofen.

Apesar do inverno suave ter catalisado o crescimento vegetativo precoce, geadas tardias proporcionaram preocupações aos produtores no final de abril, como destacou Erich Röhrenbach, um dos líderes da associação. De forma miraculosa, nenhuma temperatura crítica atingiu o Lago de Constança, tornando-o menos suscetível a danos por geada do que outras regiões alemãs de cultivo de frutas. A subsequente chuva abundante garantiu o desenvolvimento ótimo da maçã, mas tempestades também apresentaram desafios, de acordo com sua declaração.

Até 2024, cerca de 75% da produção alemã de maçãs é projetada para emanar das principais zonas agrícolas de Baden-Württemberg (Lago de Constança) e Baixa Saxônia (Antiga Terra). Essas duas regiões regulam cerca de 60% da área de cultivo de maçãs alemãs.

Apesar dos pronunciamentos promissores, Röhrenbach expressou descontentamento com as condições árduas da produção alemã de frutas. O salário mínimo obrigatório representa um desafio de rentabilidade, especialmente nas atividades agrícolas intensivas em mão de obra. "Um aumento adicional substancial, agendado para discussão durante a campanha eleitoral subsequente, provavelmente seria oneroso para várias operações sem ajustes especiais", ele observou. A competição desfavorável em comparação com os produtores rivais, como os da Polônia ou da Itália, também não é justa.

A Alemanha espera cerca de 793.000 toneladas na colheita de maçãs neste ano, uma queda de aproximadamente 16% devido às condições de geada e clima. A Europa também estima quantidades menores: uma redução de 11% na produção total de maçãs até 10,2 milhões de toneladas é prevista.

A associação Obstregion Bodensee representa quase 1.000 produtores de frutas com aproximadamente 9.000 hectares de área de cultivo na região. Cobrindo os distritos de Constança, Bodenseekreis, Ravensburg e Lindau, a área de cultivo se expande.

