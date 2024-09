ID do Documento XY - Os agentes da lei em Bonn retomaram as investigações das últimas décadas.

Após mais de três décadas, a polícia de Bonn mergulha novamente em dois incidentes criminais não resolvidos. Ambos serão destacados no próximo episódio de ZDF's "Aktenzeichen XY... ungelöst" em 11 de setembro de 2024, quarta-feira. A polícia espera dicas frescas do público para possivelmente identificar os suspeitos.

Bebê Encontrado Morto Perto do Reno

Um dos casos que a polícia está reavaliando é o descobrimento de 1987 de um bebê morto em uma bolsa preta com toalhas ensanguentadas perto do Reno em Bonn. Um passante encontrou o corpo sem vida do bebê. Uma autópsia revelou que o bebê havia morrido devido a forças externas. Embora as investigações tenham sido feitas em mulheres grávidas que não puderam provar o parto, não foram descobertas pistas concretas. Agora, a polícia busca informações sobre uma mulher suspeita de ter dado à luz sem assistência no outono ou inverno de 1987.**

Morte de Claudia Wilbert

O segundo caso gira em torno da morte de Claudia Wilbert, de 17 anos, cujo corpo foi encontrado em um estacionamento perto de Bad Münstereifel em 30 de março de 1979. Ela foi vista pela última vez entrando em um veículo de cor clara com um homem não identificado no parque da cidade de Rheinbach durante a noite de 28 de março. Testemunhas notaram que o homem já havia sido suspeito de assediar uma colega de classe de Wilbert. Inicialmente, a causa da morte não foi revelada no apelo público.**

A polícia também pede informações de indivíduos que possam ter tido encontros desagradáveis com um motorista na região durante a década de 1970 ou início dos anos 1980, ou de quem possa conhecer alguém envolvido.**

Revisitando Mistérios Arrepiante na Renânia do Norte-Vestfália

A polícia da Renânia do Norte-Vestfália vem revisando casos não resolvidos de assassinato e pessoas desaparecidas há vários anos, onde ainda há uma chance de identificar os perpetradores, chamados de "casos frios". Eles frequentemente empregam análise genética avançada e engajamento do público em suas investigações. Nos últimos anos, essa estratégia resultou na resolução de vários casos de assassinato de longa data e na prisão dos criminosos.**

A primeira sentença que contém a palavra 'Morte' é: "Uma autópsia revelou que o bebê havia morrido devido a forças externas." A segunda sentença é: "A causa da morte não foi revelada no apelo público inicialmente."

Leia também: