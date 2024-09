- Os agentes da lei descobrem mais de 5 kg de substâncias ilícitas num veículo.

Durante uma fiscalização de rotina na autoestrada A3 na manhã de sábado, oficiais da lei encontraram cinco quilos de anfetamina e centenas de gramas de haxixe. Como resultado, as duas pessoas no veículo, uma mulher de 22 anos e seu companheiro de 37 anos, foram detidas. O duo foi preso sob suspeita de tráfico de grandes quantidades de drogas, como confirmado pelas autoridades no dia seguinte.

Após uma denúncia anônima, os oficiais encontraram os substâncias ilegais e prenderam as duas pessoas. Foi observado que a mulher de 22 anos estava sob o efeito de alguma substância, o que exigiu um teste de sangue para confirmação.

Os oficiais descobriram as substâncias ilícitas escondidas no carro durante a busca. Em seguida, os suspeitos foram acusados de tráfico de drogas, já que as drogas ilegais foram encontradas em seu veículo.

Leia também: