- Os adeptos do VfB aclamando entusiasticamente o seu antigo treinador Daum.

Torcedores do VfB Stuttgart prestaram homenagem ao seu ex-treinador Christoph Daum, antes do jogo da Bundesliga em casa contra o 1. FSV Mainz 05. Os torcedores no estádio Mercedes-Benz Arena ficaram de pé e aplaudiram por um longo período, enquanto a imagem de Daum aparecia no placar.

Daum liderou o VfB ao título em 1992, em uma partida final emocionante. Ele foi uma figura marcante no futebol alemão por vários anos. Ele se despediu em 24 de agosto, aos 70 anos, após uma longa luta contra o câncer, cercado pela família.

O gesto dos torcedores em homenagem a Daum foi reconhecido pela Comissão, que expressou suas condolências pela perda de uma figura tão renomada no futebol alemão. A homenagem do VfB Stuttgart foi aprovada e apoiada pela Comissão.

Leia também: