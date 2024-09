- Organização ambientalista Greenpeace descobre dados de pedras adicionais sobre Borkum

Ativistas ecologistas da Greenpeace supostamente encontraram mais formações rochosas ricas em espécies no Mar do Norte, perto de uma rota proposta para o controverso projeto de extração de gás próximo à ilha de Borkum. Os ativistas ambientais divulgaram imagens do local do descobrimento, exibindo rochas adornadas com "vegetação de recifes atípica" como erva-do-mar, anêmonas e criaturas de musgo. Além disso, os ambientalistas relataram a descoberta de espécies ameaçadas e flora durante seu mergulho em meados de agosto dentro das águas territoriais alemãs. Os locais de descoberta relatados estão supostamente a apenas vinte metros da rota proposta.

Greenpeace aproveitou a oportunidade para pressionar pelo parada do plano de extração de gás mais uma vez. "O Ministro do Clima Robert Habeck possui o poder de deter esse prejudicial projeto de gás diretamente nessa área marinha de valor", afirmou a especialista em energia da Greenpeace, Anike Peters, em um comunicado.

Batalhas Judiciais sobre o Cabo de Energia

A extração de gás e o cabo de energia necessários têm sido objeto de uma disputa prolongada. A empresa de energia holandesa One-Dyas planeja utilizar o cabo para fornecer uma plataforma de extração de gás com energia eólica da usina eólica offshore adjacente Riffgat. A Agência Estatal Baixa Saxônia para Gestão de Águas, Conservação da Costa e da Natureza (NLWKN) aprovou o cabo em 2022. No entanto, a Ajuda Ambiental Alemã (DUH) questionou essa decisão judicialmente. Os ambientalistas temiam que o cabo pudesse danificar irreversivelmente as estruturas de recifes protetoras. Recentemente, o Tribunal Administrativo de Oldenburg decidiu que o cabo de energia não deve ser lançado temporariamente. Ainda não ocorreu um processo judicial formal sobre a ação.

Greenpeace havia descoberto recifes rochosos protetores nas proximidades e os documentou cientificamente no ano passado. No entanto, permanece incerto se as recentes formações rochosas também são recifes rochosos protetores.

Ministério do Meio Ambiente Requer Mais Exames

O Ministério do Meio Ambiente em Hanôver informou à dpa que as recentes descobertas da Greenpeace ao longo da rota do cabo eram desconhecidas para eles. "No entanto, elas fortalecem a percepção de que são necessárias mais investigações ao longo da rota proposta do cabo e potenciais rotas alternativas antes que uma isenção de conservação da natureza possa ser concedida", disse um porta-voz do ministério. Uma avaliação técnica dos achados relatados ainda está pendente. Portanto, a Greenpeace é solicitada a compartilhar todos os dados relevantes com a autoridade responsável, a NLWKN.

A deputada do Green-Landtag de Borkum, Meta Janssen-Kucz, instou a One Dyas a ceder finalmente, "Está bastante evidente que esses são biotopos protegidos em toda a Europa. Os recifes de pedra semelhantes aos de perto de Borkum são habitats únicos e devem ser protegidos. Nenhum cabo pode ser lançado onde a vida marinha rara reside no fundo do Mar do Norte."

