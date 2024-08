- Opulenta celebração barroca em Gotha

Em fins de semana, o castelo Friedenstein, na antiga corte real de Gotha, volta à vida com indivíduos elegantes passeando por seus jardins. Este é o 21º ano do Festival Barroco, e sua programação inclui danças elegantes na Grande Sala e diversões variadas no Teatro Ekhof, um teatro barroco famoso por sua maquinaria cênica ainda em funcionamento. Marioneteiros, contadores de histórias e músicos são alguns dos muitos participantes dessas festividades.

Os visitantes têm a oportunidade de participar de diversas atividades, como criar broches e aprender sobre passatempos antigos. Mercadores oferecem itens como espartilhos e chapéus, enquanto marceneiros e estofadores exibem seus talentos. À noite de sábado, há apresentações de dança e um workshop, seguido por um concerto da Orquestra Filarmônica de Thuringia de Gotha Eisenach. O tradicional piquenique barroco no Jardim Oeste está marcado para domingo.

A programação do Festival Barroco também inclui uma apresentação sobre as origens históricas das danças elegantes na Grande Sala. Os visitantes podem mergulhar ainda mais na história do castelo Friedenstein explorando seu rico passado durante visitas guiadas.

