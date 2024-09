- Opirar persistentemente pelo roubo em vez da colheita <unk> O roubo de frutas continua a ser um problema perpétuo

**Pode não ser perceptível quando alguém pega uma maçã aqui e outra ali de uma árvore. Mas quando isso se torna um problema em maior escala, isso causa problemas para os agricultores, especialmente em certas regiões onde isso tem sido cada vez mais comum recentemente. De acordo com o presidente da associação de agricultores Schwäbisch Hall - Hohenlohe-Rems, Helmut Bleher, foram relatados casos de furtos em grande escala de frutas ou colheitas de propriedade privada.

Sacolas de batatas desaparecem, pomares deixados vazios

Membros da associação relataram incidentes em que sacolas de batatas deixadas pelos agricultores na beira do campo à noite haviam sumido pela manhã. "Isso é um problema sério para um pequeno agricultor com apenas meio hectare de terra", afirma Bleher. Ele também mencionou que pomares de maçãs inteiros foram saqueados na região de Heilbronn-Ohringen por ladrões em certo ponto. A delegacia de polícia de Ludwigsburg relatou há duas semanas que cerca de 50 quilos de damascos mirabelle foram roubados de um pomar em Magstadt (pertencente ao círculo de Böblingen) entre início e meio de agosto de 2024. Da mesma forma, cerca de 30 quilos de damascos foram levados durante o mesmo período em Ehningen, também dentro do distrito de Ludwigsburg. Em Oberstenfeld (pertencente ao círculo de Ludwigsburg), vários quilogramas de amoras desapareceram dos arbustos.

Não há estatísticas amplas sobre furtos de frutas

A quantidade exata de frutas, vinho ou colheitas roubadas anualmente e o dano resultante é desconhecido, uma vez que nem a associação de agricultores do estado nem a associação estadual para a fruticultura comercial em Baden-Württemberg (LVEO) têm números sobre isso. No entanto, "saques" são uma preocupação, especialmente em áreas perto de cidades ou ao longo de rotas populares para ciclismo ou caminhadas, diz um porta-voz da LVEO. A situação é diferente quando 100 turistas pegam uma maçã de uma árvore em comparação com um caminhante solitário pegando uma, diz Bleher.

"O número não relatado é alto", explica Simon Schumacher, presidente da associação sul-germânica de aspargos e framboeseiros (VSSE). Os produtores de framboesas e vegetais tendem a manter esses incidentes em segredo para evitar encorajamento. Em vez disso, a associação desenvolveu um sinal para seus membros: mostra um indivíduo mascarado com uma sacola no ombro e a mensagem "Pegar é proibido".

Capturar os ladrões é muitas vezes desafiador quando sacolas de frutas ou nozes desaparecem. Relatórios de polícia podem ser feitos, mas a taxa de solução é baixa, de acordo com Bleher. Ele atribui o aumento dos furtos direcionados aos preços crescentes dos alimentos nos tempos atuais.

Agricultores na associação de agricultores do condado de Sigmaringen-Biberach, predominantemente envolvidos na cultura de grãos ou milho em vez de produção de frutas, estão mais preocupados com a destruição causada pelos ladrões em vez disso. "Os agricultores ficariam geralmente felizes se você pedisse permissão primeiro", diz o presidente Niklas Kreeb.

Uvas também são às vezes roubadas de vinhedos, mas não é quantificável e não é um problema significativo, de acordo com o presidente da associação de vinicultores de Württemberg, Hermann Morast.

Fazer geleia de damasco, assar uma torta de maçã ou fazer uma trança de nozes? É possível fazer isso legalmente sem aborrecer os agricultores. Uma dessas iniciativas é a "Faixa Amarela", que existe há alguns anos, usando fitas amarradas em árvores para sinalizar onde a colheita é permitida. "Every year, a substantial amount of fruit rots away at the base and under fruit trees due to non-harvesting", writes the city of Mosbach in the Neckar-Odenwald district. This action can help reduce food waste. Several regions in the southwest also participate in this initiative. Alternatively, according to the LVEO association: Be honest and buy from farm shops, farmers' markets, or well-stocked supermarkets.

