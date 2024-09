- Operação SEK com base em Berlim concluiu em tiroteio mortal após confronto armado

Um confronto entre a polícia e um indivíduo ocorreu durante uma operação de SWAT nas proximidades de Wannsee, Berlim, resultando no tiroteio fatal de um homem de 46 anos. Foi alegado que ele havia ameaçado anteriormente um homem de 49 anos com uma arma de fogo, de acordo com a polícia e os promotores no sábado. O homem estava sob tutela devido a preocupações com a saúde mental. O incidente durou várias horas.

De acordo com os relatórios da polícia e do promotor, o homem de 46 anos teria ameaçado o homem de 49 anos em um parque de trailers nas primeiras horas. "O homem conseguiu intimidar o agressor e entrou em contato com as autoridades", disse o comunicado. "O homem de 49 anos evitou ferimentos, seguiu o homem e observou-o entrando em um prédio residencial em Dreilindenstraße." O suspeito se recusou a abrir a porta, o que levou os oficiais a entrarem à força no apartamento no distrito de Nikolassee mais tarde no final da tarde.

Homem iniciou fogo

O homem então teria disparado uma rajada de tiros com sua arma, de acordo com os relatórios da polícia e dos promotores. "A polícia respondeu com tiros, eliminando finalmente o homem."

A origem da arma do homem de 46 anos remains unknown, de acordo com os promotores. Uma investigação de homicídio está em andamento.

O prédio residencial fica localizado no distrito de Steglitz-Zehlendorf, uma área composta principalmente por vilas e casas unifamiliares. De acordo com uma entrevista da dpa com um morador, ele abriga unidades de habitação social, com aproximadamente 100 apartamentos estúdio. Uma escola primária fica adjacente ao edifício.

