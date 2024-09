Opel Astra Estate Hybrid: Economia de combustível equivalente à eficiência de um motor diesel

Na operação em autoestradas, o potencial de economia de combustível de muitos veículos híbridos a gasolina tende a ser baixo. No entanto, o Astra Sports Tourer Hybrid foi uma exceção a essa tendência, apresentando uma eficiência igual à de um diesel em todas as situações de condução, inclusive alcançando uma autonomia de 1000 quilômetros.

Há dois anos, a Opel apresentou o Astra Sports Tourer com uma variedade de grupos motopropulsores, mas o híbrido estava ausente da linha. Isso mudou na primavera passada, quando a Opel apresentou a versão híbrida, que combinava condução elétrica e desportiva, oferecendo uma impressionante eficiência de combustível.

Primeiras Impressões

O novo Astra tem um design exterior familiar, com uma aparência estilosa que consegue ser despretensiosa apesar do seu enfoque prático. O interior é limpo e os assentos traseiros variáveis podem acomodar entre 608 e 1634 litros de bagagem. O ponto fraco é o espaço limitado para os joelhos na parte de trás para um carro do seu tamanho. O assento do condutor com a certificação AGR proporciona uma viagem confortável para longas distâncias.

Na Estrada

Os híbridos não são conhecidos pela sua esportividade ou eficiência de combustível em autoestradas. Mas o Astra MHEV provou ser uma exceção, consumindo 5,5 litros durante uma longa viagem a 130 km/h, e ainda menos (5,1 litros) durante uma viagem pela Holanda a velocidades mais baixas. No trânsito da cidade, a station wagon de 4,64 metros de comprimento pode ser conduzida com menos de cinco litros, e às vezes até menos de quatro litros. O valor WLTP oficial de 4,9 litros por 100 quilômetros é alcançável, o que torna uma autonomia de 1000 quilômetros uma possibilidade realista.

O motor a gasolina de três cilindros poderia sugerir um motor grosseiro com uma aceleração modesta. No entanto, o motor a gasolina de 100 kW/136 cv, combinado com uma máquina E de 48 volts integrada numa transmissão de dupla embreagem de 6 velocidades, proporciona uma aceleração poderosa e suave, embora não completamente suave. O carro de 1,5 tonelada pode acelerar de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos, com uma velocidade máxima de 210 km/h. A regeneração é forte para um híbrido leve, permitindo que o carro às vezes pare sem frenar em sinais vermelhos. No trânsito da cidade, são possíveis curtas viagens apenas com eletricidade, acompanhadas por um zumbido elétrico notável. Embora algumas pessoas possam achar isso irritante, outras podem achá-lo "eletricamente legal". As transições podem ser um pouco trôpegas quando o motor de combustão se junta depois de curtos períodos elétricos.

Custos

O Astra Sports Tourer Mild Hybrid (MHEV) é econômico em termos de consumo de combustível, mas requer um investimento mais alto, com um preço de compra de cerca de 38.000 euros. Isso se deve em parte ao fato de o Astra Hybrid só estar disponível a partir do nível de equipamento médio GS, que inclui características como um sistema de ar condicionado de duas zonas, sistema de infoentretenimento, controlo de cruzeiro adaptativo, volante aquecido, câmara traseira e os assentos confortáveis e recomendados AGR. Além disso, o grupo motopropulsor híbrido com transmissão automática está incluído. O pacote de equipamento Ultimate custa mais 4.000 euros, mas inclui características como os assentos desportivos AGR, teto solar panorâmico, painel de instrumentos de cabeça-up, prateleira de carga e faróis IntelliLux, o que o torna uma boa investimento.

Ainda estão disponíveis vans compactas com grupos motopropulsores híbridos leves e cheios. O maior concorrente continua a ser a Variant do Golf, que o grupo VW também oferece como irmã técnica, o Skoda Octavia ou o Seat Leon ST. Outros clássicos incluem o Ford Focus Estate e o Hyundai i30. Algumas são oferecidas como motores a gasolina híbridos leves a preços de entrada significativamente mais baixos do que o Astra MHEV.

Em Conclusão

Aqueles que são hesitantes em relação aos grupos motopropulsores puramente elétricos encontrarão uma alternativa eficiente no grupo motopropulsor MHEV da Opel sem restrições de autonomia. Embora ainda funcione principalmente com gasolina, integra a tecnologia de condução elétrica de uma forma que reduz o consumo e convence.

Opel Astra Sports Tourer Hybrid - especificações técnicas

Quinta geração de carro compacto com cinco lugares

Comprimento: 4,65 metros, largura com espelhos exteriores 2,06 metros (sem espelhos exteriores: 1,86 metros), altura: 1,47 metros, distância entre eixos: 2,73 metros, volume da bagageira: 597 a 1634 litros, carga útil: 563 kg

Motor a gasolina turbo de 1,2 litros com 3 cilindros com 100 kW/136 cv, torque máximo de 230 Nm a 1.750 rpm, com transmissão de dupla embreagem de 6 velocidades de 48 volts, tração às rodas dianteiras, Vmax 210 km/h, 0-100 km/h: 9,3 s, consumo de combustível WLTP: 4,9 l/100 km, emissões de CO2: 115 g/km, padrão de escape: Euro 6e, consumo de combustível de teste: 5,2 l/100 km

Preço: a partir de €37.930

A introdução do Opel Astra Sports Tourer Hybrid na primavera passada expandiu as suas opções de grupos motopropulsores, proporcionando uma versão híbrida que combina condução elétrica e desportiva, oferecendo uma impressionante eficiência de combustível. Apesar do investimento inicial mais elevado, o Astra Sports Tourer MHEV é conhecido pela sua impressionante eficiência de combustível, com uma autonomia realista de 1000 quilômetros.

Os veículos híbridos têm a reputação de serem menos eficientes em autoestradas, mas o Astra Sports Tourer Hybrid desafia essa imagem, exibindo uma impressionante economia de combustível mesmo durante a operação em autoestradas.

Leia também: