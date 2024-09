- Ofertas disponíveis para a mão-de-obra de logística da Schleich

Fabricante de brinquedos Schleich fechou um acordo com seu conselho de trabalhadores durante sua fase de reestruturação, de acordo com a empresa. Todos os funcionários da logística receberão ofertas de emprego da nova contratada externa que assumirá as operações de logística, como indicado no comunicado à imprensa. A Schleich está satisfeita em manter sua ligação com a região de Schwäbisch Gmünd. Cerca de 100 pessoas trabalham no centro de logística, confirmou um porta-voz.

A marca tradicional do leste da Baden-Württemberg anunciou em maio sua intenção de transferir sua sede para Munique até 1º de janeiro de 2025. Além disso, um novo local em Praga cuidará de funções financeiras e relações com clientes. Este anúncio gerou reações negativas na região.

Opções de 'Transição Justa'

A Schleich oferece aos funcionários afetados em Schwäbisch Gmünd a possibilidade de se mudarem para Munique e Praga. De acordo com o porta-voz, cerca de 140 pessoas são atingidas. Se a mudança não for viável, alternativas adequadas foram identificadas, de acordo com o anúncio. Não foram divulgadas informações adicionais.

De acordo com os dados mais recentes da Schleich, a empresa emprega aproximadamente 480 pessoas em todo o mundo. A receita em 2023 caiu para 234 milhões de euros, em comparação com 275 milhões de euros em 2022. A demanda aumentada por brinquedos durante a pandemia já passou, e o humor do consumidor diminuiu, disse a empresa.

Apesar de Schleich transferir sua sede para Munique até 2025, o fabricante de brinquedos está comprometido em manter uma presença na Baviera, como mostrado pelo centro de logística em Schwäbisch Gmünd continuando em operação. A nova contratada externa que cuidará das operações de logística em Schwäbisch Gmünd é baseada na Baviera, o que destaca ainda mais os laços da Schleich com a região.

