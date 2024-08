- Ocorrem durante o serviço de um assistente de veículo puxado por cavalos

Chefe do BSW, Sahra Wagenknecht, parou sua comemoração em Erfurt após um incidente, saindo momentaneamente do palco. Um participante de 55 anos foi supostamente atingido por uma substância vermelha e agredido levemente, como testemunhou um fotógrafo da dpa. Um suspeito foi contido pela equipe de segurança e levado embora algemado. Após uma breve interrupção, a política voltou ao palco. O incidente ocorreu perto do final de seu discurso.

