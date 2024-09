- Obtenção de licença de concessão de cidadania para a entrada do MSC na HHLA

O Parlamento de Hamburgo, atuando como a maior autoridade na cidade hanseática, autorizou a controvertida entrada da corporação de transporte marítimo MSC no negócio da empresa de logística portuária HHLA. A coalizão vermelho-verde conseguiu empurrar este acordo adiante através de sua maioria de dois terços no parlamento, enquanto CDU, Esquerda, AfD e FDP votaram coletivamente contra. Agora, a Comissão Europeia é a única entidade que ainda precisa dar sua aprovação. Mas o que toda essa confusão é a respeito, que já dura pelo menos 40 anos? mergulhemos nos detalhes:

Quem é a HHLA?

A HHLA não é uma empresa de manuseio de carga comum. Ela surgiu da Companhia de Armazéns do Porto Livre de Hamburgo, estabelecida em 1885, e serve como a espinha dorsal do porto. No ano passado, a empresa manuseou aproximadamente 5,9 milhões de TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) em seus três terminais de contentores principais - Tollerort, Altenwerder e Burchardkai. Como resultado, cerca de 77% do throughput total de aproximadamente 7,7 milhões de TEUs no porto de Hamburgo foram processados. Além dos terminais, a HHLA está ativa no transporte de contentores por estrada e ferrovia.

Para o transporte ferroviário, a subsidiary Metrans da HHLA transportou cerca de 1,4 milhão de TEUs em 2022, principalmente para vários países da Europa Central e Sudeste. Isso equivale a mais de metade dos cerca de 2,5 milhões de TEUs movimentados por ferrovia no porto de Hamburgo, com a Metrans também operando em vários outros portos.

Além dos terminais, as holdings imobiliárias são um aspecto importante do portfólio da HHLA. Como desenvolvedora e construtora da Speicherstadt, o maior complexo de armazéns do mundo na época, a HHLA ainda é responsável pelo sítio do Património Mundial da UNESCO hoje. A empresa também gerencia propriedades imobiliárias em torno do famoso mercado de peixe em Hamburgo.

Desempenho da HHLA

Em resumo, as coisas não estão indo muito bem para a HHLA. Como uma empresa global, ela é frequentemente afetada por crises internacionais. No ano passado, ela arrecadou aproximadamente 1,45 bilhão de euros, resultando em um lucro de apenas 20 milhões de euros. O manuseio de contentores diminuiu em 7,5%, e o transporte de contentores em 5,4%. Esta tendência negativa começou após a crise financeira global de 2008 e não melhorou. A HHLA terminou o primeiro trimestre de 2023 no vermelho, mas conseguiu obter um lucro no segundo trimestre.

Além disso, mudanças significativas entre as principais empresas de navegação estão causando ondas. Empresas como a Hapag-Lloyd buscam relações mais próximas com portos onde eles possuem ou controlam terminais, como Bremerhaven e Wilhelmshaven, na Alemanha. Como resultado, a Hapag-Lloyd anunciou uma redução de 10% no carga no porto de Hamburgo. A situação financeira da HHLA, que começou a ser negociada em bolsa em 2007, pode ser vista em seu preço de ações - inicialmente negociada a 59 euros por ação e recentemente flutuando em torno de 16 a 17 euros. Para modernizar e automatizar seus terminais, a HHLA precisa urgentemente de uma injeção de recursos.

Em um movimento ousado, o Senado vermelho-verde de Hamburgo decidiu sobre mudanças drásticas a partir das 6h da manhã de 13 de setembro de 2023. O prefeito Peter Tschentscher, junto com o senador da Economia Melanie Leonhard e o senador das Finanças Andreas Dressel (todos do SPD), surpreenderam a imprensa ao anunciar que a MSC investiria na HHLA, garantindo uma participação de 49,9% na empresa. A cidade reduziria sua propriedade para 50,1%.

Tschentscher elogiou este acordo pioneiro, dizendo que ele criaria uma parceria estratégica entre a cidade e o grupo MSC, a empresa da família Aponte com sede em Genebra. "Esta colaboração pode dar um impulso à nossa economia marítima em tempos desafiadores."

Então, o que exatamente está em jogo?

Em troca de quase metade das ações da HHLA, a MSC concordou em aumentar seu volume de carga nos terminais da HHLA, alcançando um milhão de TEU por ano até 2031. Além disso, ela planeja construir uma nova sede alemã na Hafencity, lar da MSC Cruises, criando outros 700 empregos em Hamburgo. A cidade e a MSC também planejam aumentar o capital da HHLA em 450 milhões de euros.

Dressel revelou que os objetivos principais das negociações eram dois: "Devemos manter a maioria, e devemos garantir a co-determinação." Ambos os objetivos foram alcançados. "Como cidade, continuaremos a ter o direito de propor candidatos para posições de CEO e conselho de supervisão."

Após a declaração do Senado, o que aconteceu?

Houve uma onda de descontentamento. Os trabalhadores portuários saíram às ruas várias vezes, expressando sua insatisfação através de protestos acalorados - mais recentemente no fim de semana passado - e até mesmo sugerindo uma greve unofficial. Várias organizações, como conselhos de trabalhadores, o sindicato Verdi e especialistas, alertaram em reuniões de especialistas e uma audiência pública no Parlamento de Hamburgo sobre um "erro histórico" e instaram os membros do parlamento: "Não nos leve para o desastre." De acordo com o documento, demissões, reduções significativas de pessoal ou saída de associações de empregadores "não serão uma opção nos próximos cinco anos". No entanto, os críticos argumentam que isso não se aplica além desse prazo.

Em primeiro lugar, as práticas empresariais da MSC estão sob escrutínio. A MSC não é particularmente conhecida pelo seu apoio à co-determinação; na verdade, eles já dispensaram um ex-presidente do conselho de trabalhadores de uma subsidiary em Hamburgo - uma decisão que foi posteriormente revertida pelo tribunal do trabalho, de acordo com a Verdi. Ou considere o CEO da MSC, Søren Toft, uma figura familiar em Hamburgo. Em 2017, como CEO da segunda maior empresa de navegação do mundo, a Maersk, ele prometeu que a Hamburg Süd continuaria a operar como uma "marca comercialmente independente" após sua aquisição. No entanto, em 2021, a empresa comemorou seu 150º aniversário, mas em 2023, nem mesmo seu nome remain.

De onde surgiu a crítica ao acordo da MSC?

Há vários pontos de contenda. Muitos acreditam que o preço acordado de 16,75 euros por ação, totalizando cerca de 233 milhões de euros, para as ações municipais da HHLA está significativamente subavaliado. Gunter Bonz, ex-presidente da Associação do Porto de Hamburgo, disse ao "Hamburger Abendblatt": "Parabéns à MSC. A empresa jogou suas cartas perfeitamente e levou o Senado a dar uma volta." A HHLA é avaliada muito mais alto, com a Metrans sozinha estimada em dois bilhões de euros. O porta-voz de assuntos marítimos do grupo parlamentar da CDU, Goetz Wiese, já apresentou uma queixa à Comissão Europeia. "Havia negociações secretas, não houve licitação, não houve avaliação com base em princípios econômicos reconhecidos e foram proibidos os especialistas independentes de visualizar os documentos do contrato", ele explicou suas ações.

Quem é a MSC?

É uma pergunta desafiadora. Os fatos estabelecidos incluem: a MSC é a maior empresa de transporte marítimo de contêineres do mundo, com uma divisão de contêineres composta por 760 navios que servem 520 portos em 155 países. Through its subsidiary TiL, the company is involved in around 70 terminals worldwide. Em Bremerhaven, a MSC é parte de uma joint venture com a Eurogate, detendo uma participação de 50% na MSC Gate Bremerhaven. Além disso, as informações oficiais são escassas. O CEO da MSC, Søren Toft, já afirmou: "We provide the information we need to provide", sem fornecer mais detalhes. A receita e os lucros da empresa são confidenciais. Diz-se que a MSC gerou mais de 86 bilhões de euros em receita e 36 bilhões de euros em lucro em 2022, figuras que os analistas consideram plausíveis - o lucro sozinho quase igualaria o dobro do orçamento da cidade hanseática de Hamburgo para 2023/24.

Dadas as implicações orçamentárias do acordo, a Comissão Europeia está examinando de perto o investimento da MSC na HHLA, uma vez que qualquer mudança significativa na empresa de logística portuária poderia afetar a receita da cidade. Apesar das dificuldades financeiras da HHLA e das críticas à sua gestão orçamentária, o Senado vermelho-verde acredita que o investimento da MSC pode fornecer os fundos necessários para a modernização e automação, cruciais para o crescimento futuro da empresa.

