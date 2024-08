- Observando uma diminuição significativa das tendências do mercado imobiliário, conforme relatado pela associação.

No estado alemão de Hesse, espera-se uma queda substancial nos alvarás de construção. De acordo com a Associação de Empresas de Habitação do Sudoeste Alemão (VdW), houve uma redução de 26,5% no número de alvarás emitidos no primeiro semestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Isso representa uma queda de 41,8% se comparado com 2022. A Oficina Estadual de Estatística de Hesse também destacou essa tendência.

Apesar de o número de conclusões de construções ter ficado relativamente estável, o membro do conselho da VdW, Axel Tausendpfund, vê a "queda dramática nos alvarás de construção" como um sinal de alerta antecipado do aumento da demanda por habitação em Hesse. Tausendpfund acredita que "para muitos, já é difícil encontrar habitação acessível, e só vai ficar pior no futuro". Isso é ainda mais agravado pela projetada queda nas compras de terras, que pode piorar a escassez de habitação a longo prazo.

Em tempos bons, a VdW acredita que não foi construída habitação suficiente. Agora, a crise da indústria da construção está atingindo com força. "A escassez de alvarás de construção está impedindo a conclusão de potenciais apartamentos futuros", enfatiza Tausendpfund. O presidente da Associação da Indústria da Construção de Hesse-Turingia se refere a isso como uma "bomba-relógio".

Os aumentos de preços são citados como um fator. Enquanto as rendas aumentaram 6,8% no ano passado, os custos de construção e manutenção aumentaram 25% de acordo com a VdW. A renda fria média por metro quadrado em Hesse é de 8,21 euros, mas é de apenas 7,19 euros para empresas associadas. Isso torna a construção economicamente viável.

Para revigorizar a atividade de construção no estado, a associação propõe apoio político imediato. O primeiro passo seria reduzir as taxas de juros da construção para 1%. "Isso não seria uma doação do estado, mas um investimento. O subsequente boom da construção geraria as necessárias receitas fiscais", explica o conselho da VdW. Além disso, o Código de Construção de Hesse deveria ser simplificado para agilizar os procedimentos de aprovação. Isso poderia envolver a simplificação de processos como extensões a edifícios existentes ou isenções para vagas de estacionamento. Como terceira iniciativa, a associação sugere que o governo do estado melhore os programas de financiamento para a construção em série com componentes prefabricados.

Desde o meio do ano, uma comissão de especialistas estabelecida pelo Ministério da Economia de Hesse está revisando uma revisão do Código de Construção. A VdW também faz parte dessa comissão. Tausendpfund reconhece que ainda é cedo para um relatório intermediário. O ministro da Economia, Kaweh Mansoori (SPD), espera que "em breve, teremos propostas práticas da comissão sobre como podemos tornar a construção de habitação mais acessível e rápida através de menos regulamentações e burocracia". Atualmente, a comissão está se concentrando em três áreas: "Estamos trabalhando para tornar a expansão e a renovação de edifícios existentes mais fáceis. Estamos buscando aceleração e simplificação. Isso implica que deveria haver mais casos em que não é

