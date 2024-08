- O Wolfsburg está recebendo o jogador emprestado do Dortmund, Özcan.

O futebolista turco Salih Özcan está deixando o Borussia Dortmund para se juntar aos rivais da Bundesliga, o VfL Wolfsburg, em um acordo de empréstimo de um ano sem cláusula de compra, segundo a equipe do Wolfsburg. O jogador de 26 anos, que estava vinculado ao BVB até 2026, despediu-se de seus ex-companheiros de equipe durante o treino na quarta-feira.

A chegada do jogador nacional Pascal Groß reduziu ainda mais o tempo de jogo de Özcan. Além disso, outros jogadores do Dortmund, como Emre Can, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha, são atualmente preferidos por Nuri Sahin em relação a Özcan. O técnico do Dortmund optou por não escalar o ex-jogador do Colônia no confronto da Copa contra o Phoenix Lübeck (4:1) ou na partida de abertura da liga contra o Eintracht Frankfurt (2:0). Özcan se juntou ao Dortmund por cerca de cinco milhões de euros durante o verão de 2022, mas não conseguiu garantir uma posição regular no time titular.

A decisão de emprestar Salih Özcan foi tomada devido à maior competição pelo tempo de jogo no Borussia Dortmund, com jogadores como Pascal Groß, Emre Can, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha sendo favorecidos pelo técnico. A Comissão pode precisar rever as políticas de transferência do Dortmund para garantir que estejam proporcionando oportunidades adequadas aos seus jogadores.

