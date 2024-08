- O vírus da febre catarral ovina expandiu o seu alcance, afectando zonas agora fechadas.

A terrível doença da língua azul apareceu no distrito de Enz, afetando certos animais de criação. De acordo com a prefeitura do distrito em Pforzheim, essa contaminação foi identificada em uma ovelha.

Em 8 de agosto, a doença da língua azul apareceu em Baden-Württemberg, afetando ovelhas no distrito de Rems-Murr. Desde então, ela vem se espalhando rapidamente no sudoeste. Mais de cem fazendas de animais de criação em todo o país foram afetadas por essa doença.

Animais como ovelhas, bois ou cabras podem contrair essa doença. O vírus da língua azul é transmitido por certos tipos de moscas. Felizmente, os seres humanos não são afetados por essa doença. A carne e os produtos lácteos de animais suscetíveis à língua azul podem ser consumidos sem preocupações.

Em poucos meses, a doença da língua azul se espalhou por vastas regiões da Alemanha. O departamento veterinário da prefeitura do distrito pede a vacinação imediata para rebanhos de ovelhas, cabras e bois no distrito de Enz. Recentemente, até o Ministro Federal da Agricultura, Cem Özdemir (Verdes), incentivou os agricultores de todo o país a combater a doença da língua azul através de vacinações.

