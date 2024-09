- O vice-ministro do Estado do SPD defende a proibição dos talk shows - Esken justifica sua posição

A co-líder do SPD, Saskia Esken, reagiu com raiva à chamada de boicote a talk shows feita pela vice-presidente do SPD da Brandemburgo, Katrin Lange. Durante uma aparição no "Beisenherz" da ntv, Esken afirmou: "Isso não é como lidamos dentro do SPD". Ela anunciou planos para conversar com Lange. "Talvez tenhamos negligenciado conversar um com o outro por um tempo. Precisamos consertar isso".

Após as eleições na Saxônia e na Turíngia, Lange (52), ministra das Finanças e vice-presidente do SPD do estado da Brandemburgo, disse ao jornal "Bild": "Seria uma melhoria significativa se algumas pessoas evitassem talk shows. É simplesmente intolerável". Ela não mencionou nomes explicitamente, mas o "Bild" mencionou Esken entre outros. A nova Assembleia Estadual da Brandemburgo será eleita em cerca de três semanas.

Lange justifica ideia de boicote a talk shows

Em resposta à crítica, Esken foi acusada de sua reação ao ataque a faca em Solingen com três mortes. No programa da ARD "Caren Miosga", ela havia dito após o ataque: "Não há muito a aprender com esse ataque, uma vez que o atacante aparentemente não era conhecido pela polícia e não estava sob observação". Ela depois corrigiu sua avaliação.

Lange esclareceu no Facebook: "Eu não nomeei ninguém especificamente, mas minha intenção estava clara. Sim, já basta agora. A impressão é condenatória - e não apenas no leste".

Vice-presidente do SPD: Paciência com a política em declínio

Lange fez alusão à crítica cada vez maior do governo da coalizão federal. "Os resultados na Saxônia e na Turíngia indicam que a paciência das pessoas com a política atual está diminuindo em todo o país", ela informou ao "Bild".

"Precisamos de um esforço coletivo na migração, semelhante ao acordo de asilo dos anos 90", acrescentou Lange. "A aceitação da política migratória anterior, defendida por Angela Merkel, praticamente desapareceu entre grandes partes da população, não apenas na Alemanha Oriental".

O ministro-presidente da Brandemburgo e candidato principal do SPD, Dietmar Woidke, havia defendido uma reforma do asilo na semana passada. Woidke ligou seu futuro político na política estadual a uma vitória em 22 de setembro. Lange é relatada como uma das várias políticas do SPD consideradas possíveis sucessoras.

