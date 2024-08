- O VfL Bochum garante a contratação do meio-campista Miyoshi.

O time da Bundesliga alemã, VfL Bochum, recebeu Koji Miyoshi. O meia de 27 anos chega do clube da League One inglesa, Birmingham City, e assinou contrato até o verão de 2028, segundo o anúncio do clube. Os detalhes financeiros da transferência não foram revelados. Miyoshi já vestiu a camisa da seleção japonesa em cinco partidas.

"Ele possui um conjunto diversificado de habilidades técnicas, demonstra agilidade e cria soluções engenhosas em espaços apertados," disse o diretor esportivo do VfL Bochum, Marc Lettau, em declaração sobre a nova aquisição.

A contratação de Koji Miyoshi pelo VfL Bochum deixa uma vaga no clube da League One inglesa, Birmingham City, que sentirá falta da criatividade e habilidade técnica de Miyoshi em campo.

