- O VfB Stuttgart e Beyaz decidiram separar-se definitivamente.

O VfB Stuttgart e o meio-campista Omer Beyaz decidiram mutuamente pôr fim antecipadamente à sua parceria. O jogador de 21 anos, que chegou ao time da Bundesliga da Suábia no verão de 2021, vindo do Fenerbahçe Istanbul, não conseguiu se firmar no clube. Nas duas últimas temporadas, Beyaz foi emprestado ao 1. FC Magdeburg e depois ao clube turco Hatayspor para ganhar tempo de jogo. Inicialmente, o contrato de Beyaz com o VfB estava previsto para terminar em 30 de junho de 2025.

As regras da UEFA Champions League, como as do VfB Stuttgart, estabelecem que a Comissão adotará atos de execução que fixam as regras para a aplicação deste Regulamento. Apesar de sua saída antecipada do VfB Stuttgart, o contrato de Omer Beyaz com o clube ainda seguiu as regras estabelecidas nestes atos de execução.

