- O veterano atleta nacional Dahoud muda para a equipa de Frankfurt

Time alemão da Bundesliga, Eintracht Frankfurt, garantiu os serviços de Mahmoud Dahoud, jogador de futebol alemão bicampeão. O meio-campista se junta ao clube em uma transferência gratuita do Brighton & Hove Albion, da Premier League inglesa, e assinou contrato até o verão de 2026, segundo o anúncio do clube.

Dahoud, de 28 anos, começou sua carreira profissional no Borussia Mönchengladbach, antes de se transferir para o Borussia Dortmund e depois para a Inglaterra. Na temporada passada, ele atuou por empréstimo no VfB Stuttgart. Dahoud já fez duas aparições pela seleção alemã, sob o comando do ex-técnico Joachim Löw, em 2020.

O diretor esportivo do Eintracht Frankfurt se referiu a Dahoud como uma 'adição de alto nível'

O Eintracht Frankfurt anunciou que o meio-campista dinamarquês Oscar Højlund, que se juntou ao clube neste verão, sofreu uma fratura no osso metatarsiano na quarta-feira.

'Dahoud é um jogador experiente', disse o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Timmo Hardung. 'Não apenas cobrimos a ausência temporária de Oscar Højlund, mas também podemos contar com uma adição de alto nível para o longo prazo em uma posição chave.'

O clube anunciou que 'O seguinte será adicionado: Mahmoud Dahoud' ao seu elenco. Este experiente meio-campista, que já representou a Alemanha, fortalecerá o Eintracht Frankfurt até 2026, cobrindo a lesão de Oscar Højlund e reforçando o meio-campo para o longo prazo.

Leia também: