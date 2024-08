- O verão na Turíngia era caracterizado por um calor excessivamente severo e uma amargura desagradável.

Este verão passado na Turíngia foi marcado por um calor intenso e poderosas tempestades, como indicado no relatório preliminar do Serviço Meteorológico Alemão (DWD) com sede em Offenbach. Como resultado, a temperatura média do estado foi de 18,4°C, o que representa um aumento significativo de 2,6°C em relação ao período de referência de 1961 a 1990 (15,8°C).

Especificamente em agosto, as temperaturas foram escaldantes. O pico de calor foi registrado em 13 de agosto em Jena, com 35,4°C. Com uma abundância de sol, a Turíngia teve 735 horas de sol neste verão, o que representa um aumento significativo em relação à média de longo prazo de 592 horas.

Apesar do calor, potentes tempestades também assolaram a região. No meio de junho, uma supercélula atingiu a Turíngia do Sul, deixando granizo do tamanho de bolas de golfe em seu rastro. Também houve fortes chuvas, com 115 litros de chuva por metro quadrado caindo em menos de uma dúzia de horas na região sul do Harz no início de agosto. Em média, a Turíngia recebeu 210 litros por metro quadrado, o que é consistente com a média de longo prazo do período de referência de 1961 a 1990.

A Alemanha como um todo também sofreu com um verão quente, com uma temperatura média de 18,5°C, o que representa um aumento de 2,2°C em relação ao período de referência de 1961 a 1990. Embora 2024 não tenha sido um recorde, foi o 28º verão quente consecutivo, segundo o DWD. O relatório preliminar é baseado em dados coletados nas quase 2.000 estações de monitoramento do DWD espalhadas pela Alemanha.

As tempestades na Turíngia durante o verão incluíram chuvas pesadas, com 115 litros caindo por metro quadrado em menos de uma dúzia de horas na região sul do Harz. Apesar do calor geral, a chuva na Turíngia neste verão teve uma média de 210 litros por metro quadrado, o que é consistente com a média de longo prazo do período de referência de 1961 a 1990.

Leia também: