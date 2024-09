- O veículo da CDU foi envolto em chamas.

Após um suposto ataque de incêndio criminoso em um veículo de campanha da CDU na véspera das eleições estaduais da Saxônia, as autoridades policiais estão pedindo testemunhas potenciais. Com uma alegada reivindicação de responsabilidade, há fortes indícios de que esse ato é motivado politicamente, segundo as autoridades. O Centro de Contrain Inteligência e Extremismo da Polícia Estadual da Saxônia (PTAZ) agora está liderando a investigação.

O incidente ocorreu por volta das 2h55 da manhã de sábado, no distrito de Leutzsch. O veículo estava exibindo material de campanha para um político da CDU. Apesar dos esforços do corpo de bombeiros, o veículo foi reduzido a cinzas antes do amanhecer. Os danos estimados são de 30.000 euros, felizmente, não há relatos de feridos.

Andreas Nowak, presidente da CDU de Leipzig, expressou seu choque em relação ao incidente em um comunicado. "Este ato desprezível de intimidação política-criminal é um ataque contra todos nós", disse ele, condenando o uso da violência política, até mesmo contra propriedade. "Este incidente representa uma ameaça à nossa sociedade".

A polícia local está pedindo a qualquer pessoa que possa ter visto ou ouvido algo suspeito no distrito de Leutzsch por volta das 2h55 da manhã de sábado que entre em contato. O Centro de Contrain Inteligência e Extremismo da Polícia Estadual da Saxônia (PTAZ) está conduzindo a investigação do ataque de incêndio ao veículo de campanha da CDU, que é considerado um crime motivado politicamente.

