- O uso de carruagens puxadas por cavalos está a diminuir cada vez mais.

O uso de carruagens puxadas a cavalo está em declínio na ilha de Juist, na Frísia Oriental. A partir de outubro, a HUF Spedition Juist GmbH não oferecerá mais passeios de carruagem da cidade de Juist até o aeroporto. De acordo com a diretora-geral Nadja Tschovikov, o negócio não é mais rentável devido à importância decrescente do aeroporto, com muitos visitantes optando por ferries rápidos em vez disso. Além disso, a disponibilidade crescente de patinetes elétricos para aluguel está contribuindo para essa tendência. Anteriormente, a empresa era o único provedor desse serviço.

Como Tschovikov coloca, "Não podemos mais cobrir nossos custos operacionais com as receitas do transporte de passageiros e precisamos abordar essa situação." Várias publicações inicialmente noticiaram a suspensão desses serviços de carruagem até o aeroporto.

Cavalos e Pôneis Estão Sendo Reenviados

Aproximadamente 20 cavalos e 7 pôneis da empresa foram vendidos, e novos lares estão sendo procurados para os restantes, de acordo com a diretora-geral. O futuro da empresa permanece incerto, mas Tschovikov afirmou, "Estamos lutando para preservar uma parte dela." A empresa ainda tem contratos para transporte de mercadorias até o final do ano.

Em termos econômicos, manter cavalos nessas ilhas é um desafio, como afirmou Tschovikov. Devido à necessidade de trazer muitos itens do continente, é caro manter os cavalos. Além disso, não há ferreiro ou veterinário em Juist, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Com uma situação de pedidos instável, a situação se torna desafiadora.

Redução no Número de Empresas de Carruagens

O número de empresas de carruagens puxadas a cavalo em Juist diminuiu de seis para três nos últimos anos, de acordo com Tschovikov. Além da HUF Spedition Juist, há duas outras empresas comerciais de carruagens na ilha. Uma é uma empresa puramente de logística, enquanto a outra também transporta passageiros. "Muitos já partiram", disse Tschovikov. Sua empresa é um centro de treinamento de condutores de carruagens comerciais, mas "há poucos lugaresleft onde os passeios de carruagem comercial ainda são relevantes".

Além de Juist, Baltrum é outra ilha frísia oriental onde as carruagens puxadas a cavalo moldam o estilo de vida da ilha. No entanto, a duração dessa tradição de cavalos é incerta. Muitas tarefas agora podem ser realizadas por bicicletas elétricas e bicicletas de carga elétricas.

Dadas as dificuldades em manter negócios de carruagens puxadas a cavalo devido à baixa demanda e custos altos, a diversificação de serviços está sendo considerada. A HUF Spedition Juist GmbH, por exemplo, está explorando a possibilidade de oferecer formas misturadas de transporte, combinando carruagens tradicionais puxadas a cavalo com alternativas modernas como bicicletas elétricas ou bicicletas de carga elétricas, para atrair um mercado mais amplo e preservar parte de sua herança.

Apesar das dificuldades atuais, Tschovikov expressa esperança de que soluções de transporte misto possam ajudar a reviver a indústria de carruagens puxadas a cavalo, assegurando uma herança mista que reflete a rica história de Juist enquanto atende às necessidades contemporâneas.

