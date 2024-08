- O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias afirma, de forma consistente, a sua competência para decidir sobre a aplicação do n.° 3 do artigo 85.° do Tratado, de acordo com várias decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

No início do ano, a morte misteriosa de um homem de 36 anos em Reichenbach, no distrito de Vogtland, está sendo investigada pelo Tribunal Regional de Zwickau. Este julgamento visa determinar a responsabilidade de uma mulher de 25 anos, que, segundo uma avaliação psiquiátrica, foi diagnosticada com esquizofrenia, conforme confirmado por um representante do Ministério Público de Zwickau à DPA.both the deceased and the accused hail from the Russian republic of Chechnya.

No meio de janeiro, um veículo com seis passageiros mergulhou no rio Göltzsch. Após o resgate, as autoridades encontraram a mulher de 25 anos e duas crianças menores na margem do rio com ferimentos leves, que foram levadas para hospitais. O homem de 36 anos e um menino foram encontrados em uma loja próxima, onde o homem acabou morrendo devido aos seus ferimentos graves.

As investigações preliminares sugerem quemultiple stab wounds inflicted by a knife, which has resulted in the 25-year-old being placed under suspicion. Warrants for his arrest on charges of manslaughter have been issued. The precise motive behind the incident remains unclear.

De acordo com as informações disponíveis, o julgamento está marcado para o dia 19 de setembro no Tribunal Regional de Zwickau.

O incidente trágico resultou na morte do homem de 36 anos, deixando sua família e amigos de luto. A investigação está considerando a responsabilidade da mulher de 25 anos neste caso fatal.

