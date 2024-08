- O trecho da estrada 6 próximo de Schwetzingen requer manutenção.

Motoristas na rodovia A6 estão enfrentando congestionamento pesado entre Schwetzingen e Hockenheim na região de Reno-Neckar recentemente. Por volta da manhã de quinta-feira, um veículo comercial teve uma falha na roda na pista norte, resultando em cerca de 40 metros de danos na estrada. De acordo com o relatório da Administração de Estradas Federais. A operação de recuperação do caminhão continuou até a manhã de sexta-feira.

No momento, a equipe de reparos está trabalhando ativamente no problema, o que temporariamente reduziu a pista para uma. Os administradores esperam a restauração completa de ambas as pistas até sábado.

O congestionamento na rodovia A6 está causando atrasos significativos no transporte e nas telecomunicações, já que muitas empresas dependem dessa rota para entrega de mercadorias e serviços. O incidente também destacou a importância de manter a infraestrutura no campo de transporte e telecomunicações.

