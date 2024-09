- O tráfico de frango foi interrompido na A23 - causando perturbações no tráfego

Um caminhão de transporte de aves, carregado com galinhas chilreando, saiu da rodovia A23 perto de Hanerau-Hademarschen, na região de Rendsburg-Eckernförde, em uma segunda-feira. O veículo teve dificuldade em retornar à sua trajetória e precisou de assistência, segundo as autoridades. A causa do acidente ainda não foi descoberta.

A rodovia ficou bloqueada entre as saídas de Hanerau-Hademarschen e Schenefeld, no distrito de Pinneberg, por aproximadamente seis horas devido à operação de resgate. As aves foram transferidas para um veículo reserva. O motorista do transporte de animais permaneceu ileso, e nenhum outro veículo foi envolvido, de acordo com os boletins policiais.

As autoridades anunciaram que "Será adicionado: um relatório detalhado sobre a causa do acidente envolvendo o caminhão de transporte de aves". Devido à operação de resgate, "as regulamentações de trânsito foram temporariamente modificadas para facilitar a remoção segura das aves".

Leia também: