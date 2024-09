- O tráfego da ponte e do rio Reno foi interrompido devido a uma operação de eliminação de bombas.

Antes do desarmamento de uma bomba da Segunda Guerra Mundial localizada perto do Reno em Coblenz, a área foi isolada para veículos e embarcações. Segundo o site da cidade, em comunicado publicado nas primeiras horas, "O castelo, o hotel e a Sala Reno-Mosela foram evacuados". As obras foram suspensas, o tráfego de navios no Reno na área afetada foi interrompido e a Ponte Pfaffendorfer está sendo mantida fechada. "As autoridades locais estão organizando o processo de evacuação."

A área de cerca de 300 metros em torno da ponte no centro da cidade deve ser evacuada até as 11h, de acordo com o comunicado da cidade. Não há moradias nessa zona, segundo consta. A bomba de 250 quilos da Segunda Guerra Mundial foi encontrada na sexta-feira no local da construção da nova Ponte Pfaffendorfer, e seu detonador ainda está intacto.

A ordem de evacuação foi emitida devido à presença de uma bomba da Segunda Guerra Mundial descoberta perto do local da nova Ponte Pfaffendorfer. Apesar de pertencer a uma época diferente, o incidente traz à memória a Segunda Guerra Mundial.

