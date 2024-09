- O terminal de GNL "Deutsche Ostsee" inicia a operação de rotina

O terminal de GNL "Mar Báltico Alemão" na ilha de Rügen agora está operacional. De acordo com a German Regas, a instalação iniciou suas operações regulares. Na semana passada, de quarta a sexta-feira, o navio tanque de GNL "Hellas Diana" descarregou Gás Natural Liquefeito (GNL) no terminal. Foi uma primeira no cenário global, já que GNL foi carregado simultaneamente em dois navios de regaseificação interligados.

O tanque de 300 metros de comprimento havia navegado de Freeport, Texas, de acordo com o sistema de rastreamento de tráfego marítimo Marine Traffic. Na ilha de Rügen, o GNL pode ser descarregado através das unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU) "Energos Power" e "Neptune".

Ingo Wagner, sócio-gerente da German Regas, considerou isso um grande avanço após meses de planejamento cuidadoso. "O início das operações regulares destaca o papel fundamental do terminal de energia 'Mar Báltico Alemão' na garantia do suprimento de energia da Alemanha, Áustria e da Europa Oriental", afirmou Wagner.

Após a conversão, os suprimentos de GNL podem ser canalizados para a rede de distribuição da Alemanha através de uma ligação de gasoduto para Lubmin. A German Regas estima que a capacidade seja de cerca de 13,5 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, o que corresponde a aproximadamente 15% do consumo anual atual da Alemanha.

O governo federal incluiu a construção do terminal na costa leste predominantemente turística de Rügen na Lei de Aceleração de GNL, com o objetivo de fortalecer ainda mais os suprimentos de gás da Alemanha. No entanto, crescem as dúvidas sobre se uma escassez de gás, a principal justificativa para a construção de instalações especializadas de terminal de GNL para navios tanque de GNL, é uma ameaça iminente. A German Environmental Aid (DUH) é uma das maiores críticas do projeto, rotulando-o como "um desastre de investimento custoso e desnecessário".

A operação regular do terminal continua a garantir um suprimento de energia estável para a Alemanha, Áustria e Europa Oriental. Após o descarregamento bem-sucedido de GNL do "Hellas Diana", o terminal agora está conduzindo operações regulares de acordo com a programação.

