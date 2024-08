- O tempo durante o verão na Baixa Saxónia e em Bremen apresentou temperaturas variáveis e um calor geral.

Baixa Saxônia e Bremen viveram um verão volátil, mas quente. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) registrou incidentes turbulentos como tornados, trombas d'água e rajadas de outono em sua análise preliminar do verão. A temperatura média em Baixa Saxônia, de junho a agosto, foi de 17,9°C, ligeiramente acima da média histórica de 16,2°C, de 1961 a 1990.

Foram registrados fortes tornados durante tempestades severas. Chuvas torrenciais desencadearam trombas d'água perto de Borkum, e rajadas de outono atingiram até 127 quilômetros por hora ao longo da costa. Além disso, houve um excesso de chuva, aproximadamente 253 litros por metro quadrado, em comparação com a média de 219 litros por metro quadrado. No entanto, houve um aumento na insolação, com 675 horas registradas nos últimos três meses, em contraste com os 583 horas do período de referência.

Bremen teve um verão típico, com clima variável, porém quente, de acordo com os registros do DWD. A temperatura média foi de 18°C, ligeiramente acima da do período de referência, de 16,6°C. A precipitação em Bremen também foi maior de junho a agosto, com uma média de 245 litros por metro quadrado, em comparação com os 219 litros por metro quadrado do período de referência. A insolação também esteve presente por 675 horas, em contraste com a média de longo prazo de 589 horas.

O verão foi significativamente mais quente do que a média em toda a Alemanha, com uma temperatura média de 18,5°C, 2,2°C acima do período de referência, o que faz deste o 28º verão consecutivo quente, com temperaturas anormalmente altas em agosto. As partes sul e leste da Alemanha foram as mais afetadas pelo calor do verão. A duração da insolação no verão aumentou quase 15% em comparação com a média de 1961 a 1990 de 614 horas.

A quantidade de precipitação de junho a agosto foi de cerca de 240 litros por metro quadrado em toda a Alemanha, semelhante ao período de referência. No entanto, houve grandes diferenças regionais, com mais de 600 litros por metro quadrado medidos nas regiões alpinas, enquanto partes do nordeste permaneceram incrivelmente secas, com menos de 150 litros por metro quadrado. Certos locais em áreas propensas a seca receberam tanta chuva em algumas horas quanto se esperaria em três meses.

O serviço meteorológico sugeriu a instalação de barreiras temporárias contra tempestades ao longo da costa, devido ao aumento da frequência de rajadas de outono, algumas com uma largura não superior a 30 cm. Apesar da chuva excessiva, muitas regiões da Alemanha, incluindo Baixa Saxônia e Bremen, apresentaram um aumento significativo no número de horas de sol durante o verão.

