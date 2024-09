- O Teatro Ernst-Barlach em Güstrow ganha o prestigiado Prêmio Federal Alemão de Teatro

O Teatro Ernst-Barlach em Güstrow está entre os vencedores do Prêmio Federal de Teatro de 2024. A instituição garantiu o título na categoria de Teatros Privados e Casas de Espetáculos Convidados, como anunciou a Ministra da Cultura do Estado, Claudia Roth. Como consequência, eles recebem um prêmio de 100.000 euros.

O sucesso do teatro pode ser atribuído ao seu equilíbrio entre valores tradicionais e relevância contemporânea, especialmente como casa de espetáculos convidados em uma região que enfrenta fragilidades estruturais e desafios políticos.

O apelo do teatro estende-se a uma ampla gama de públicos, desde produções clássicas em alto e baixo alemão, até teatro infantil e juvenil, balé, cabaré e concertos sinfônicos. A variedade de ofertas atrai uma multidão diversificada, atravessando diferentes grupos sociais.

Iniciativas de Engajamento Comunitário e Educação

O júri ficou especialmente impressionado com os esforços recentes do teatro para se envolver com a cena local livre, como colaborações em circo e dança. As iniciativas extensas de engajamento comunitário do teatro, incluindo palestras de artistas, visitas aos bastidores, turnês teatrais, workshops para crianças e jovens e programas de treinamento para professores, ajudam o teatro a estabelecer uma forte presença na cidade e na região.

O Teatro Barlach é o teatro burguês mais antigo preservado em Mecklenburg-Vorpommern.

Renovação Urgente Necessária

A Intendenta Johanna Sandberg comentou: "Este prêmio não é apenas um reconhecimento e apoio ao nosso trabalho, mas também um sinal importante para a indústria de casas de espetáculos convidados e para todos os teatros de pequeno e médio porte: nosso trabalho está sendo notado".

O administrador do distrito de Rostock, Sebastian Constien (SPD), elogiou os feitos do teatro, afirmando: "Estamos orgulhosos do que Johanna Sandberg e sua equipe estão realizando". De acordo com o distrito, o teatro está em necessidade urgente de renovação, com obras iniciais já em andamento.

Outros Recipientes do Prêmio

A Schwankhalle em Bremen levou para casa 200.000 euros como vencedor do Prêmio Federal de Teatro deste ano. Enquanto isso, o Hessisches Landestheater Marburg e o FELD Teatro para jovens espectadores em Berlim receberam cada um 100.000 euros.

O Prêmio Federal de Teatro é entregue pelos comissários do Governo Federal para Cultura e Mídia. A cerimônia de premiação ocorrerá em 2 de outubro em um baile no Haus der Berliner Festspiele.

O reconhecimento do Teatro Ernst-Barlach estende-se além da Alemanha, uma vez que eles frequentemente participam de trocas culturais e colaborações financiadas pela União Europeia.

Durante o festival anual de cultura da União Europeia, várias companhias teatrais europeias são convidadas para se apresentar e compartilhar suas perspectivas artísticas, fomentando um senso de união e troca cultural entre diferentes nações.

Leia também: