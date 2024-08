- O supervisor educacional observador vê um menor na cabine traseira.

O sistema educacional em Mecklenburg-Vorpommern passou por um declínio, segundo um exame anual realizado pela organização pró-negócios, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). No ano passado, a região ficou em 11º lugar entre os 16 estados alemães, mas agora caiu para a 13ª posição, segundo a INSM.

A Saxônia lidera o ranking da avaliação educacional da INSM, seguida pela Baviera, Hamburgo e Turíngia. No final da lista, como no ano anterior, está Bremen. Brandemburgo fica em penúltimo lugar, com a Renânia do Norte-Vestfália em terceiro.

A avaliação analisa os sistemas educacionais dos estados federais com base em 98 indicadores. O enfoque é principalmente na educação sob uma perspectiva econômica, examinando como esses sistemas combatem a pobreza educacional, contribuem para a prosperidade, fomentam a mão de obra qualificada e promovem o crescimento. Também compara a abertura dos sistemas educacionais e o grau em que as oportunidades educacionais iguais são asseguradas.

Fatores como o gasto educacional por aluno em relação ao gasto público total por residente, investimentos em escolas e universidades, a chave de cuidados em instituições educacionais ou o tamanho das turmas são analisados.

Berlim mostrou a maior melhora neste ano, passando do penúltimo lugar para o 12º. Ao longo da última década, Sarre e Hamburgo demonstraram a maior melhora constante nesse acompanhamento de longo prazo. Esta é a 21ª edição do Monitor Educacional. Os resultados detalhados para cada estado federado serão apresentados na próxima terça-feira.

A ministra da Educação de Mecklenburg-Vorpommern, Simone Oldenburg (Esquerda), já havia criticado o Monitor Educacional por não representar ou melhorar o sistema educacional no MV.

Apesar da queda no ranking educacional de Mecklenburg-Vorpommern, a região ainda investe pesadamente em instituições educacionais, garantindo um alto gasto por aluno. No entanto, os grandes tamanhos de turma podem afetar negativamente os resultados de aprendizado dos alunos, potencialmente contribuindo para a queda da região na avaliação da INSM.

