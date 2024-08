- O sudoeste de Berlim vê a execução da operação SEK.

Devido a uma suposta ameaça armada, uma equipe especializada está em ação no distrito de Steglitz-Zehlendorf, em Berlim. Cerca de vinte policiais estão presentes, segundo um representante da polícia que compartilhou com a agência de notícias DPA. O suspeito portador de arma teria se refugiado em um apartamento na Dreilindenstraße. O representante não forneceu mais informações no momento.

Um jornalista da DPA teria ouvido fortes ruídos no prédio de apartamentos, semelhantes a tiros de arma de fogo. No entanto, a polícia não comentou sobre isso quando questionada. Várias ambulâncias e uma unidade de resgate aéreo também estão presentes no local.

O porta-voz da polícia anunciou: "A situação está se agravando e será adicionado o seguinte: uma ordem de evacuação local para a área circundante como medida precavida". Apesar da tensão crescente, o paradeiro do suspeito permanece desconhecido ao público.

