- O Stojilkovic de Darmstadt é transferido temporariamente para Belgrado.

Time, o time de menor divisão Darmstadt 98 envia o atacante Filip Stojilkovic ao time sérvio OFK Beograd por empréstimo temporário. Segundo o diretor esportivo do Darmstadt, Paul Fernie, "é fundamental que Filip tenha tempo de jogo regular. Este empréstimo para Beograd lhe dá uma excelente chance de atuar com mais frequência".

Até agora, Stojilkovic teve pouco tempo em campo em cinco jogos oficiais pelo time das Lilases nesta temporada. O atacante chegou ao Darmstadt do time suíço FC Sion no início de 2023. Na temporada passada, o jogador de 24 anos passou um tempo emprestado ao 1. FC Kaiserslautern.

Após chegar ao Darmstadt do FC Sion, Filip Stojilkovic vem enfrentando dificuldades com pouco tempo em campo no time alemão. No entanto, sua mudança para o OFK Beograd, um time sérvio, pode lhe proporcionar mais oportunidades de mostrar seu talento na liga alemã, lhe dando a chance de retornar ao Darmstadt como um jogador mais experiente.

