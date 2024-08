- O Sr. Herrmann aplaude a firme aplicação da segurança das fronteiras pela Croácia.

Ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann (CSU), aproveitou uma reunião com seu colega croata, Davor Bozinovic, para destacar os crescentes problemas com a imigração ilegal na fronteira entre Croácia e Bósnia-Herzegovina.

Bósnia-Herzegovina como Portão de Entrada

O número de cruzamentos de fronteira está aumentando. "A Bósnia-Herzegovina tornou-se um centro principal na rota dos Bálcãs, permitindo que migrantes principalmente da Síria, Afeganistão e Turquia entrem na UE através da Croácia", observou Herrmann.

"Precisamos reforçar nossas defesas de fronteira. Portanto, elogio os esforços contínuos da Croácia para proteger sua fronteira externa com a UE."

Medidas Rigorosas Criticadas

O enfoque da administração nacional conservadora da Croácia em relação aos migrantes em sua fronteira com a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia é fortemente criticado e considerado ilegal de acordo com a lei da UE e internacional.

O site da Agência da ONU para Refugiados sugere que a administração croata visa se estabelecer como um defensor confiável das fronteiras externas da UE com uma política migratória rigorosa. "Além do uso de força excessiva pelos guardas de fronteira, há também casos de remoções forçadas, que são ilegais de acordo com a lei da UE", afirma ainda. As remoções forçadas denominam a expulsão - às vezes violenta - de migrantes sem considerar sua elegibilidade para asilo.

Herrmann Advoga Procedimentos Ordenados

Herrmann defendeu procedimentos ordenados nas fronteiras externas da UE para pessoas de países com uma taxa de reconhecimento de asilo baixa. "Precisamos registrar, autenticar e avaliarthose who are most likely not to be recognized at the European external borders. Those who have no basis for protection must be promptly removed from the border procedure", explicou Herrmann.

A Croácia terá um papel vital nisso no futuro. Os esforços cooperativos também serão ampliados no retorno de indivíduos sem direito de residência legal de acordo com o procedimento Dublin-III.

A União Europeia tem monitorado de perto a situação na fronteira da Bósnia-Herzegovina, dada sua função como ponto de trânsito importante para migrantes que buscam entrar na UE através da Croácia.

Como Ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann enfatizou a importância da Croácia cumprir as leis e regulamentos da UE no tratamento de migrantes em suas fronteiras.

