- O SPD emite um alarme sobre a iminente situação da saúde.

Devido à escassez de profissionais de saúde qualificados em Schleswig-Holstein, o SPD soa o alarme para uma crise iminente. De acordo com o líder do grupo SPD, Serpil Midyatli, cerca de 68 médicos de família estão ausentes neste estado setentrional. Além disso, mais de 30% dos médicos gerais ativos estão se aproximando da aposentadoria. Midyatli afirmou: "A administração do estado está caminhando para uma crise que será difícil de gerir."

Para combater esse problema, o SPD recomenda fortalecer a educação em medicina familiar. Seu plano envolve tornar obrigatório para todos os estudantes estudar e passar em medicina geral.

O partido aponta três principais obstáculos para a região: financiamento inadequado na área da saúde, escassez de mão de obra qualificada e assistência médica em regiões rurais.

Apenas culpar Berlim não resolve

Midyatli enfatizou: "Apenas culpar Berlim, algo a que estamos acostumados desta administração estadual em vários domínios, incluindo a política de saúde, não resolverá os problemas apenas em Schleswig-Holstein". O estado possui habilidades suficientes para enfrentar os problemas por conta própria.

O SPD defende veementemente o fortalecimento da educação em medicina familiar como resposta à crise, propondo que todos os estudantes devem estudar e passar em medicina geral.

