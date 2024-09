- O SPD e o AfD mostram confiança antes das próximas eleições.

O SPD e AfD expressam expectativas positivas para vencer nas eleições estaduais que se aproximam, em apenas 1.5 semanas. O líder do grupo SPD, Daniel Keller, compartilhou sua confiança com a Agência Telegráfica Alemã, afirmando: "Estou positivo de que superaremos o AfD e ganharemos força."

O atual premier do SPD, Dietmar Woidke, fez sua sorte política depender da vitória eleitoral de seu partido. A pergunta é: quem assumiria a liderança do SPD se o AfD conseguir se tornar a força mais poderosa.

Em uma tentativa de intensificar a competição antes das eleições de 22 de setembro, o SPD lançou uma nova campanha intitulada "Woidke" ou AfD. O candidato principal do AfD, Hans-Christoph Berndt, respondeu: "Isso não terá impacto."

De acordo com a última pesquisa do RBB feita pela Infratest dimap, o AfD lidera com 27%, seguido de perto pelo SPD com 23%, CDU com 18% e a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) com 15%.

O SPD e o AfD aguardam ansiosamente as eleições para o Landtag, com o SPD com o objetivo de superar o desempenho do AfD e fortalecer sua posição. Se o AfD conseguir se tornar a força mais poderosa nas eleições, isso poderia levar a uma mudança de liderança dentro do SPD.

Leia também: