- O SPD defende a atribuição de investigadores especializados a Solingen.

O líder do grupo parlamentar do SPD, Jochen Ott, insistiu na nomeação de um investigador para esclarecer o incidente terrorista em Solingen. Isso poderia aumentar a eficiência e a rapidez da Comissão Parlamentar, sugeriu durante uma sessão extraordinária na legislatura da Renânia do Norte-Vestfália em Düsseldorf. "Como as pessoas exigem respostas imediatas." Todo o estado merece esclarecimentos.

Além de buscar esclarecimentos, Ott atacou a administração estadual preta-verde. "É a política de deportação ineficiente desta administração que falhou. Isso foi problemático", disse o líder da oposição do SPD. Agora, ele espera "mais introspecção e não apenas justificativas". Ott criticou ferozmente a Ministra de Refugiados Josefine Paul (Verdes), que só se manifestou dias após o incidente.

Reorganização dos ministérios

Diante de numerosas perguntas sem resposta, Ott sugeriu a reorganização das responsabilidades dos ministérios. Com uma resolução, o SPD pede a integração do departamento "Migração" de volta no Ministério do Interior sob a Ministra Paul. "Pelo menos, a integração deveria ser separada da repatriação", disse Ott. As funções de migração e integração foram externalizadas do Ministério do Interior sob a administração preta-amarela.

Em resposta às frações da oposição do SPD e do FDP, a Comissão do Interior e da Integração do parlamento estadual convocou uma sessão extraordinária ontem para tratar das repercussões do ataque. Durante a festa da sexta-feira à noite em Solingen, um homem matou três pessoas com uma faca e feriu outras oito.

O suspeito do crime é o sírio de 26 anos Issa Al H., atualmente detido. A Procuradoria Geral da República o investiga, entre outras coisas, por homicídio e suspeita de pertencer à milícia terrorista Estado Islâmico (EI). O suspeito entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022. De acordo com os regulamentos de asilo da UE, ele deveria ter sido enviado de volta à Bulgária. No entanto, isso não ocorreu porque o indivíduo não foi localizado na data agendada em junho de 2023.

