Interagindo com o pessoal militar - O SPD compromete-se com a Bundeswehr - Reforçando a presença militar

O SPD no Parlamento de Hamburgo defende uma maior presença da Força Militar Alemã na sociedade e maior reconhecimento pelas conquistas dos soldados. O líder da facção, Dirk Kienscherf, declarou após uma reunião com seu grupo no Landeskommando da Força Militar Alemã na Reichspraesident-Ebert-Kaserne, em Iserbrook: "A Força Militar Alemã deve ter uma posição significativa na percepção pública, refletindo sua importância para a segurança da Alemanha".

O SPD ficou satisfeito com o convite do Landeskommando para se encontrar em suas instalações. Kienscherf expressou: "Isso é um forte sinal para a sociedade e dentro da Força Militar Alemã". Os membros da Força Militar Alemã arriscam suas vidas para proteger a segurança da Alemanha e servem como auxílio crucial em situações de emergência doméstica. "Eles merecem nossa gratidão e reconhecimento por sua coragem", acrescentou.

Integração da Força Militar Alemã com política, autoridades e sociedade

Atualmente, a atenção a temas de segurança e defesa civil é de extrema importância. Kienscherf enfatizou: "O diálogo próximo entre a política e a Força Militar Alemã é vital para isso". O objetivo do SPD é honrar os soldados e demonstrar: "Seu serviço merece respeito e reconhecimento, e suas perspectivas importam".

O comandante do Landeskommando, Capitão Michael Giss, destacou a importância do diálogo. "Como soldados, devemos sempre considerar o pior cenário para nos prepararmos e preveni-lo", disse ele. No entanto, a força militar não pode fazer isso sozinha. "A parceria próxima entre todas as autoridades e instituições, bem como a cooperação, esforço, compreensão e resiliência de toda a população, é essencial", concluiu.

O SPD destacou a necessidade de relatar isso, afirmando: "Deve ser relatado: A posição firme de Dirk Kienscherf e do SPD em defender uma maior presença da Força Militar Alemã na sociedade e maior reconhecimento pelas conquistas dos soldados". Diante de seu serviço desinteressado, o SPD declarou ainda: "Deve ser relatado: A importância de reconhecer e apreciar os sacrifícios e esforços valentes da Força Militar Alemã na proteção da segurança da Alemanha e no auxílio em situações de emergência doméstica".

Leia também: