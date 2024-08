- O sistema judiciário da Baixa Saxónia tem por objectivo a transparência.

Então, o que acontece nos tribunais locais e sociais e dentro das paredes da prisão? A próxima "Semana da Justiça", que começa neste domingo, visa iluminar o sistema de justiça no Baixo Saxão. Mais de 50 estabelecimentos estão organizando julgamentos simulados e várias outras atividades, permitindo ao público votar no desfecho preferido. De acordo com a Ministra da Justiça do Baixo Saxão, Kathrin Wahlmann (SPD), da Agência de Notícias da Alemanha, o objetivo é fornecer aos cidadãos uma perspectiva íntima e fresca sobre o sistema de justiça. Wahlmann acredita firmemente que tais eventos podem fortalecer a nossa ordem jurídica a longo prazo.

Organizada pela primeira vez como comemoração do 75º aniversário da Lei Fundamental, a "Semana da Justiça" é de grande importância para Wahlmann, que afirmou: "O judiciário, sendo o terceiro pilar fundamental do poder do Estado, desempenha um papel crucial em nossa ordem jurídica democrática". Como Ministra da Justiça, ela está motivada a tornar esse trabalho mais reconhecido publicamente do que nunca.

As atividades planejadas incluem debates, sessões de cinema, exposições e sessões de leitura. Na sexta-feira, haverá um jogo de futebol na Justizvollzugsanstalt Vechta, com a equipe da prisão enfrentando uma equipe tradicional do VfL Osnabrück. A Ministra Wahlmann planeja estar presente e participar de outros eventos da "Semana da Justiça".

Festividades da "Semana da Justiça"

A Comissão que supervisiona os eventos da "Semana da Justiça" tem sido fundamental na coordenação das muitas atividades, assegurando um sucesso na comemoração do 75º aniversário da Lei Fundamental. Durante as festividades, a Ministra Wahlmann enfatizará o papel crucial do judiciário como o terceiro pilar fundamental do poder do Estado, destacando sua importância na manutenção de nossa ordem jurídica democrática.

Leia também: