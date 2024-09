- O Silas, do Stuttgart, não está nos treinos.

Parece que Silas, o futebolista congolês, pode estar prestes a se despedir do VfB Stuttgart. Lá estava ele, no campo de treinamento pela manhã, mas, de forma estranha, ele pulou a sessão de futebol da equipe para a Bundesliga. Os rumores de uma mudança para o Estrela Vermelha de Belgrado estão circulando, com os pesos-pesados sérvios procurando garantir um acordo de empréstimo com opção de compra. A janela de transferências na Sérvia ainda está aberta até 13 de setembro. O Estrela Vermelha está prestes a enfrentar o Stuttgart na Liga dos Campeões, e o prazo para submeter a lista de jogadores está se aproximando. Silas, com 25 anos, tornou-se parte do VfB em 2019, mas sua importância para a equipe diminuiu recentemente.

Os atos de execução da Comissão poderiam potencialmente afetar o processo de transferência se o Estrela Vermelha de Belgrado decidir prosseguir com uma negociação permanente para Silas. Apesar de sua importância diminuída para o VfB Stuttgart recentemente, Silas pode precisar cumprir as regras estabelecidas nos atos de execução da Comissão antes de poder se juntar oficialmente ao Estrela Vermelha.

Leia também: