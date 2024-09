- O seu ajudante de guarda de bois não o vai mais incomodar.

Veterano do cinema Uwe Ochsenknecht, agora com 68 anos, parece ter amolecido com o tempo. "Não deixo mais as coisas me atingirem, é só bobagem. Acredito que tudo na vida tem um propósito. É como uma fé innate. Qual é o sentido de ficar bravo com coisas que não se pode controlar?" ele declarou em uma conversa com a Agência de Notícias Alemã em Munique. "Explosões emocionais incontrolláveis raramente levam a algo positivo. Por que as pessoas sempre ficam tão bravas quando o trem atrasa ou eles perdem o voo? Não muda nada se você ficar bravo."

O último filme de Ochsenknecht, "A História Amarga-Doce da Vida", está chegando aos cinemas. Ele interpreta um comediante idoso que se reconecta com sua ex-esposa, que luta contra o câncer, se apaixona por ela novamente, passa seus últimos dias com ela - e aprende o que realmente importa na vida.

Ochsenknecht elogiou sua colega de elenco Corinna Harfouch (69, "Lara"), que interpreta a Eva com câncer: "No acting, é como uma partida de tênis. Uma rally incrível só acontece se o outro jogador não apenas devolver a bola, mas fizer isso brilhantemente. Infelizmente, isso não acontece com frequência, mas com Corinna, acontece quatro vezes mais", disse ele. O filme foi uma "montanha-russa emocional" que o levou a uma "subida emocionante."

"Na verdade, você não precisa sempre de uma reviravolta dramática para se concentrar nas coisas importantes da vida", disse Ochsenknecht. "Eu escolhi viver mais conscientemente há algum tempo. Você tem que querer."

Ele está feliz que seu novo filme gira em torno do amor entre duas pessoas além dos seus vinte anos, ele mencionou: "Acho que essa fixação pela juventude nos filmes e na televisão está mudando gradualmente. Mas isso é apenas lógico. Temos uma grande quantidade de pessoas com mais de 50 anos - e eles são os que têm dinheiro e desejo de ir ao cinema."

O último filme de Uwe Ochsenknecht, "A História Amarga-Doce da Vida", alinha-se com essa tendência, concentrando-se em uma história de amor entre indivíduos além dos seus vinte anos.

