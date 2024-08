- O senador Leonhard expressa confiança no hidrogénio verde.

A Ministra da Economia de Hamburgo, Melanie Leonhard (SPD), continua a apoiar a utilização da hidrogénio verde, expressando esta posição durante uma reunião do Laboratório Real de Hidrogénio do Norte da Alemanha (NRL) em Hamburgo. No início, não havia consenso completo quando ela e outros defenderam o potencial da hidrogénio verde para a descarbonização industrial, mas essa situação ainda persiste hoje. "Apesar da crítica que ainda vejo, estou convicta de que este é o caminho certo", afirmou Leonhard.

O NRL é um dos 20 iniciativas nacionais semelhantes com foco na descarbonização. Com uma duração de cinco anos, terminará em março de 2026, com financiamento de aproximadamente 55 milhões de euros pelo Ministério Federal da Economia. O projeto envolve Hamburgo, Schleswig-Holstein e Mecklenburg-Vorpommern, com o objetivo de reduzir 350.000 toneladas de dióxido de carbono. Além disso, visa estabelecer uma capacidade eletrolítica regional de 42 megawatts para a produção de hidrogénio. Atualmente, o consórcio espera uma produção de cerca de 40 megawatts.

