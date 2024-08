- O senador da educação recebeu uma abundância de doces para o início da escola

A Senadora da Educação de Berlim, Katharina Günther-Wünsch, tem algumas recordações doces de seus primeiros dias na escola. "Foi como uma grande reunião de família, estava afogada em doces", compartilhou a política do CDU com a Agência de Notícias Alemã pouco antes do início das aulas para os primeiros anos de Berlim no sábado. "E era só doces lá dentro."

Ela ainda consegue encontrar fotos daqueles dias em Dresden, lembrou a senadora. "Elas mostram eu no meu quarto de criança, enterrada sob uma montanha de doces. Eu tinha esvaziado todas as sacolas de doces ao meu redor, era uma visão e tanto." A reserva durou por um bom tempo.

Günther-Wünsch é particularmente cuidadosa com o conteúdo daquela sacola de doces. "Tínhamos parentes no Ocidente, e eles também mandavam uma caixa de doces", descreveu ela. "Então eu tinha coisas como Snickers e Milky Way na minha caixa de doces, o que era impensável na época. E eu podia pegar um todos os dias para levar na minha marmita."

Günther-Wünsch acrescentou: "Claro, agora eu asseguro que meus filhos encontrem frutas ou verduras em suas marmitas. Mas as crianças têm gostos variados."

Ela certamente se lembra da indução escolar como um momento de grande alegria, revelou a política. "Foi um grande evento, um novo começo na vida. Lembro disso claramente mesmo sendo uma pequena criança de 6 anos."

A senadora frequentemente compartilha essas histórias nostálgicas com seus próprios filhos, expressando "Não posso deixar de pensar nos meus próprios dias de escola como criança e na alegria que senti durante aqueles eventos."

Os filhos de Günther-Wünsch também testemunharam sua paixão por doces, já que ela frequentemente menciona "De vez em quando, ainda mantenho uma pequena reserva de chocolates ou doces em casa, assim como eu costumava fazer quando criança."

