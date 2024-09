- O Senado propõe um orçamento recorde para questões de cidadania

Com a surpreendente estimativa de 44 bilhões de euros, a administração vermelho-verde de Hamburgo propôs seu rascunho orçamentário para os próximos dois anos ao conselho municipal. O orçamento abrangente prevê despesas de 21,4 bilhões de euros em 2025, anunciou o senador de finanças Andreas Dressel (SPD). Em 2026, as despesas totais são projetadas para atingir 22,4 bilhões de euros. Investimentos incríveis totalizando 6 bilhões de euros estão agendados para ambos os anos.

Segundo Dressel, o novo orçamento duplo garante a sobrevivência da cidade e a manutenção de serviços fundamentais mesmo em circunstâncias difíceis. "Estamos investindo em áreas centrais como educação, segurança, construção de habitação, inovação e pesquisa, transporte e proteção ambiental", afirmou ele.

O senador confirmou que está seguindo todas as regras de limite de endividamento. "Investir e equilibrar o orçamento não são mutuamente exclusivos", acrescentou. "Mostramos que a reconciliação é possível".

A oposição levantou preocupações sobre o aumento substancial de 18%, ou 6,7 bilhões de euros, nas despesas totais no orçamento duplo em comparação com o atual. "Esta expansão excessiva é questionável e insustentável", afirmou o analista orçamentário da fração CDU, Thilo Kleibauer. Ele também apontou vários aspectos problemáticos na estratégia do Senado. "A expansão anual proposta de custos ocultos que ultrapassam 500 milhões de euros é particularmente questionável. Aqui, o senador de finanças está subvertendo a supervisão financeira do conselho municipal através de artimanhas contábeis".

O porta-voz orçamentário da Esquerda, David Stoop, acusou o Senado de empobrecer artificialmente a cidade. "As receitas tributárias são sistematicamente subestimadas, e então, sem aviso prévio, o Senado afirma que não há financiamento para compensação social, educação ou investimento em infraestrutura", mencionou. Stoop instou que os fundos disponíveis sejam utilizados de forma responsável em objetivos necessários e orientados para o futuro, em vez de serem guardados em reservas.

O líder da fração AfD, Dirk Nockemann, criticou a planejamento financeiro do Senado por definir prioridades erradas. Ele descreveu como um escândalo que Hamburgo aloca milhões de euros para asilo e refugiados, em detrimento de outros setores importantes. "Este orçamento não é futuro-prova", declarou.

A discussão orçamentária é esperada perto do Natal, após sua passagem pelos comitês especializados do conselho municipal nas próximas semanas. As discussões orçamentárias finais e a votação na sessão plenária estão previstas para a semana anterior ao Natal.

O senador de finanças Dressel expressou sua expectativa pelas negociações upcoming e "sugestões sobre como podemos melhorar este sólido orçamento em algumas áreas-chave". No entanto, ele geralmente espera contrapropostas de financiamento.

