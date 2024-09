- O Senado inicia a reforma do sistema de imposto baseado na propriedade.

O governo de Hamburgo, sob seu Senado vermelho-verde, propôs reformar o imposto sobre a propriedade com taxas revisadas. Essa mudança, conhecida como Lei de Ajuste do Imposto sobre a Propriedade, está programada para aprovação parlamentar em outubro, de acordo com o anúncio do departamento de impostos. O novo imposto sobre a propriedade será devido no final de abril de 2025. Essa medida segue uma decisão de 2018 do Tribunal Constitucional Federal, que considerou o sistema anterior de imposto sobre a propriedade em todo o país inconstitucional.

Pela primeira vez desde 2005, as taxas de imposto sobre a propriedade em áreas residenciais (imposto sobre a propriedade B) em Hamburgo aumentarão de 540 para 975 por cento, anunciou a autoridade. Uma transição para uma taxa de 100 por cento para agricultura e silvicultura (imposto sobre a propriedade A) está planejada, substituindo a taxa atual de 225 por cento. Uma taxa excepcionalmente alta de 8.000 por cento é proposta para terras não desenvolvidas, mas construíveis (imposto sobre a propriedade C) para desencorajar a especulação e incentivar o desenvolvimento habitacional.

A intenção é que o imposto sobre a propriedade revisado mantenha sua neutralidade fiscal. As isenções individuais existentes para propriedades residenciais, zonas residenciais padrão, apartamentos subsidiados ou protegidos por patrimônio permanecerão intactas. Além disso, a cláusula de dificuldade, anteriormente aplicável apenas a propriedades comerciais, será estendida para cobrir propriedades residenciais também. A base de avaliação para espaço utilizável é definida em 0,87, enquanto a área residencial permanece em 0,7.

O senador de finanças Andreas Dressel descreveu a reforma do imposto sobre a propriedade como direta e justa. Apesar de esperar transferências de custos devido à transformação do sistema, Dressel enfatizou que o novo imposto sobre a propriedade B, relevante para a maioria dos residentes, permanece neutro em termos de receita no geral e em ambas as zonas de propriedade residencial e comercial. Uma campanha de informações municipais está programada para o outono.

Em contrapartida, a fração Esquerda no Parlamento de Hamburgo considera a reforma injusta. De acordo com seu representante orçamentário, David Stoop, sob as taxas de imposto propostas, a carga tributária do imposto sobre a propriedade aumentará significativamente, especialmente nas áreas periféricas onde os valores das propriedades tradicionalmente foram mais favoráveis. Em alguns casos, a carga até mesmo se multiplicará. "Operadores comerciais com áreas maiores nas áreas periféricas podem enfrentar uma carga substancial de imposto sobre a propriedade", afirmou Stoop.

Stoop atribui essa disparidade à falta de diferenciação entre as duas áreas residenciais, que não reflete com precisão o valor da propriedade em Hamburgo. Ele também destaca que as áreas comerciais não são diferenciadas: "Uma oficina de reparo de carros em Bergedorf paga o mesmo por metro quadrado de espaço utilizável que um banco na Ballindamm". Stoop enfatiza que isso é injusto e defende uma tributação mais próxima do valor de mercado.

Com base em exemplos anteriores do departamento de impostos, os proprietários de uma casa unifamiliar de 100 metros quadrados em uma localização nobre com um tamanho de terreno de 1.000 metros quadrados agora pagarão 731 euros anualmente. Em uma localização normal, o pagamento anual seria de 646 euros. Para um apartamento de 100 metros quadrados em uma localização normal, seriam devidos 353 euros. Os inquilinos são afetados indiretamente, já que os proprietários podem repassar o aumento do pagamento como custos acessórios. Hamburgo atualmente arrecada cerca de 510 milhões de euros em imposto sobre a propriedade anualmente, com um volume de arrecadação esperado que permanecerá aproximadamente o mesmo.

