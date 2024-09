- O Senado ignora os desafios académicos nas instituições de ensino

Na reunião do Senado, a preocupação com o fornecedor de serviços de alimentação responsável pelos almoços escolares não foi abordada. Como afirmou a porta-voz do Senado, Christine Richter, "Não estava na pauta de hoje." No entanto, a Administração Educacional está colaborando ativamente com os distritos educacionais e a empresa de catering para desenvolver uma estratégia que garanta operações fluidas e entrega confiável de refeições.

No entanto, o Partido Verde e o Partido da Esquerda expressaram sua insatisfação. Eles propuseram uma discussão sobre o assunto durante a primeira sessão após as férias de verão, intitulada: "Início Escolar Mal-Gerido: Falta de Refeições, Alunos com Fome, Pessoal Docente Insuficiente."

O líder da fração verde, Sebastian Walter, repreendeu a coligação, afirmando: "O fiasco das refeições escolares mostra que a coligação é incapaz de estabelecer processos eficazes na cidade." Ele também questionou o plano do governo para abordar os problemas, perguntando: "O prazo foi muito estreito, as quantidades foram subestimadas. Exigiremos respostas na próxima reunião: Que medidas o governo pretende tomar para corrigir essas falhas?"

Após as férias de verão, várias escolas de Berlim relataram problemas com uma única empresa de catering, que, segundo a Administração Educacional, atende cerca de 100 instituições. Os problemas iam desde entregas atrasadas, suprimentos inadequados e refeições servidas a temperaturas abaixo do ideal.

