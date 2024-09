- O segundo colocado e treinador-chefe do Darmstadt, Lieberknecht, decidem separar-se.

"O time de segunda divisão SV Darmstadt 98 e seu técnico, Torsten Lieberknecht, decidiram encerrar a colaboração imediatamente. Lieberknecht, que tem 51 anos, foi quem iniciou a separação, anunciou o time após uma derrota vergonhosa por 0:4 contra o SV Elversberg. Com essa última derrota, eles agora perderam três dos quatro jogos da segunda divisão nesta temporada, caindo para a penúltima posição na tabela."

"Sempre enfatizei que ninguém é mais importante do que o clube, nem mesmo eu", declarou Lieberknecht em um comunicado, prosseguindo com "Ao tomar essa difícil decisão após cuidadosa reflexão, espero que ela ajude todos a seguir em frente e unirem esforços para os desafios que virão."

Lieberknecht se juntou aos Hessianos no verão de 2021. Na temporada 2022/2023, ele surpreendentemente levou as 'Lilies' à promoção à Bundesliga. No entanto, sua passagem pela primeira divisão foi breve, já que eles foram rebaixados novamente como os principais concorrentes.

"Hoje não é um bom dia para o SV Darmstadt 98. Porque uma pessoa que está profundamente ligada às 'Lilies' e contribuiu significativamente para o clube não é mais nosso técnico", disse o presidente do SV Darmstadt 98, Rüdiger Fritsch.

Em caráter interino, o duo de treinadores Darius Scholtysik e Ovid Hajou assumirá o treinamento, anunciou o time. O clube revelará o substituto de Lieberknecht "quando for a hora certa".

"Apesar da atual luta do time na Segunda Bundesliga, o impacto de Lieberknecht foi significativo durante seu tempo, já que ele levou com sucesso o SV Darmstadt 98 à Bundesliga e de volta."

"Infelizmente, a posição do clube na Segunda Bundesliga está muito longe do ideal, tendo perdido três dos quatro jogos e ficando em penúltimo lugar na tabela."

Leia também: