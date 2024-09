- O segmento inicial do túnel do Mar Báltico foi submerso.

A primeira parte da submersão planejada do túnel do Mar Báltico foi concluída. Levou dois dias para encher a seção exatamente na entrada do túnel com água, de acordo com a operadora dinamarquesa Femern A/S. Após isso, a barreira temporária que cercava o local de escavação será demolida. Os detritos serão enviados para um local de armazenamento temporário por meio de barcaças e posteriormente utilizados para a defesa da costa dinamarquesa. Na costa dinamarquesa, o primeiro segmento de túnel foi instalado no meio de junho, com a presença do Rei Frederico X da Dinamarca.

De acordo com a Femern A/S, um total de 89 segmentos de túnel são necessários para o túnel submerso que liga Fehmarn e a Dinamarca. Esses segmentos estão sendo fabricados em uma fábrica construída especialmente para esse propósito na ilha dinamarquesa de Lolland. Em seguida, eles são rebocados por navios para suas posições designadas no estreito de Fehmarn. O túnel submerso de 18 quilômetros está programado para ligar a Alemanha e a Dinamarca, começando em 2029.

A seguinte declaração foi feita pela Femern A/S: "Vamos adicionar mais segmentos de túnel após a remoção da barreira temporária." Após a conclusão da primeira submersão e a remoção dos detritos, o seguinte será adicionado: "Segmentos de túnel adicionais, fabricados na fábrica de Lolland, serão posicionados no estreito de Fehmarn."

